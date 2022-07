Repice: “Insistere per De Ketelaere. Inter e Juve più forti” | Esclusiva

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Francesco Repice, radiocronista

Riguardo all’attualità in chiave rossonera, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Francesco Repice, radiocronista.

Come giudica, sin qui, il mercato del Milan?“C’è stato un rallentamento fisiologico legato al ritardo dei rinnovi di Maldini e Massara, questo mi sembra evidente. Oddio: non è che il Milan non possa rimettersi in carreggiata. Però le altre il gap lo hanno colmato e hanno corso veloce…”.

Il Milan pare aver fatto “all-in” su De Ketelaere. Vale così tanto la pena insistere sul belga?“Se Pioli, Maldini e Massara lo hanno individuato come indispensabile, è giusto che abbiano insistito con lui. Non c’è verso. Punto e basta”.

I rossoneri si sono fatti bruciare eccessivamente sul tempo in taluni casi? Si guardi, per esempio, a Botman…“Questo non me lo so spiegare affatto. Come fai a preferire, con tutto il rispetto, il Newcastle, al fascino di giocare a San Siro, in Champions, con la maglia del Milan? Qualcosa, nel calcio, mi sta sfuggendo…”.

Al Milan occorre, a tutti i costi, un difensore centrale?“Formalmente no, però pensiamoci bene: Kjaer, di sicuro, tornerà, ma non sappiamo in quali condizioni effettive. E’ tutto quanto da vedere”.

Kessié rappresenta una grave perdita per il Milan?“Era, oggettivamente, l’unico che poteva ricoprire quel ruolo lì. Però vediamo; ora come ora valutare è difficile. De Kelelaere potrebbe occorrere proprio per questa finalità”.

E’ ottimista, eventualmente, nel vedere Renato Sanches in rossonero?“Credo che le possibilità siano remote. La Roma sta per acquistare Wijnaldum e, i francesi, per sostituirlo non possono che acquistare Renato Sanches. In più Campos è molto amico con Mourinho…”.

Il Milan si è mosso adeguatamente, rinnovando Ibra?“Secondo me il Milan ha fatto bene a rinnovare Ibra - sottolinea Repice -. Avere uno come lo svedese nello spogliatoio, vuol dire tanto a livello di peso specifico”.

Cosa occorre a Leao per diventare definitivamente un fuoriclasse?“Nulla! Leao è già un fuoriclasse. Io, di lui, ho già visto e capito tutto. Chi non lo considera un fuoriclasse, è meglio che cambi al più presto punto di vista”.

Chi si contenderà lo scudetto?“Al momento, mi sembra che la più forte sia l’Inter. Appena sotto, metto la Juventus. Di Maria potrebbe rappresentare un potenziale crack per il calcio italiano: quando c’è di mezzo un Mondiale, gli argentini si scatenano letteralmente. Poi occhio anche alla Roma. Mi sento di collocare il Milan sullo stesso livello della Roma”.

Che tipo di Champions prospetta da parte del Milan?“Vediamo. Alla fine è come se fosse la Superlega della Superlega. A poter lottare concretamente, sono ben poche. A mio avviso, il Milan farebbe bingo se riuscisse a qualificarsi agli ottavi”.

