Calciomercato Milan – Diavolo a caccia di italiani: le idee rossonere

Siamo quasi a ridosso del mese di agosto e il calciomercato estivo è più che mai nel vivo. Il Milan sta operando per trovare ancora tre rinforzi di qualità per l'organico di mister Stefano Pioli. Mancano, infatti, un difensore centrale, un centrocampista ed un trequartista per poter completare la rosa in vista dell'imminente avvio ufficiale della stagione 2022-2023. Si pone, però, un problema con i calciatori italiani da iscrivere nell'elenco dei 25 giocatori per il campionato di Serie A.