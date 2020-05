PM – Virdis: “Sacchi? Ecco una curiosità sul mister”

MILAN NEWS – Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco un aneddoto curioso su mister Arrigo Sacchi: “Arrigo è stato un grande allenatore, un rivoluzionario. Aveva una determinazione spaventosa. Sacchi con le sue idee ha creato un gioco nuovo, che poi è stato seguito da tanti altri allenatori. Il termine giusto per Sacchi è rivoluzionario. Come aneddoto posso raccontarne uno personale. C’era un periodo che, a Milanello, quando salivo dalla mia camera o scendevo per andare in camera, il mister mi fermava sempre. Appena mi vedeva, mi chiamava e mi mostrava con dei gesti sul muro i movimenti che voleva che io facessi durante le partite. Questa cosa andò avanti per un po’. Voleva farmi entrare bene in testa gli schemi che provavamo in allenamento“.

