PM – Repice: “Ritiro Ibrahimovic? Non mi sembra sia al capolinea”

ULTIME NEWS MILAN – Francesco Repice, storica voce di ‘RadioRai’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Il giornalista ha detto la sua sul possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic: “Non mi sembra al capolinea. Trovatene uno uguale se lui dovesse smettere. Io penso che se uno come Ibrahimovic mi garantisce mezz’ora, quaranta minuti, tutta la partita a quel livello è difficile pensare che sia al capolinea. Poi bisognerà capire pure qual’è il pensiero del giocatore”. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android