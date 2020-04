PM – Galderisi: “Berlusconi? Fece una confidenza a me e Donadoni…”

ULTIME NEWS MILAN – Giuseppe Galderisi, ex giocatore del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco un retroscena che riguarda Silvio Berlusconi: “Fui uno dei primi cinque acquisti di Silvio Berlusconi. Quell’anno vivemmo un cambiamento radicale, ricordo la passeggiata a Barcellona con il presidente e Donadoni dove ci confidava di voler vincere tutto. Non lo diceva tanto per dire, ne era convinto. E il tempo gli ha dato ragione. Non sono, personalmente, riuscito a dare quello che volevo ma è stato un passaggio molto positivo”. Per vedere l’intervista integrale, continua a leggere >>>

