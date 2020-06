PM – De Santis: “Gaich? Ricorda due grandi attaccanti…”

CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni si parla di una trattativa tra Milan e San Lorenzo per Adolfo Gaich, attaccante argentino 1999 che sembra interessare a Ralf Rangnick. L’agente Fifa Lorenzo De Santis, contattato in esclusiva dalla redazione di Pianetamilan.it, ci ha descritto il giocatore.

"Gaich è un giocatore che per struttura, per fisicità, per capacità di riempire l'area è in grado di giocare bene anche come riferimento unico offensivo, perchè ha la capacità di reggere il peso dell'attacco. Peró essendo bravo palla al piede, lo vedo bene anche con un partner d'attacco – spiega De Santis -. Paragoni? Non è facile fare degli accostamenti con giocatori del passato e del presente, ma se dovessi fare dei nomi direi Lewandowski, per il modo in cui è letale in area di rigore. Per quanto riguarda i vecchi attaccanti mi vien da dire il pistolero Makaay, per la capacità con cui riesce a trovare le soluzioni da fuori area".