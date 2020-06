MILAN-ROMA: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Manca pochissimo a Milan-Roma, secondo appuntamento dalla ripresa del campionato e primo vero test per la squadra di Stefano Pioli, che ha vinto in modo brillante a Lecce pochi giorni fa. Ecco perché il tecnico rossonero è intenzionato a non cambiare nulla nell’undici titolare. Anche Simon Kjaer, con qualche problema fisico, dovrebbe riuscire a recuperare. Per la probabile formazione guarda la video news. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

