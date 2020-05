PM – Calciomercato Milan, Elfrink: “Dumfries? Ve lo descrivo”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista Rik Elfrink di ‘Eindhovens Dagblad’ ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Ecco la sua opinione su Denzel Dumfries, obiettivo del Milan per la fascia destra: “Dumfries è un giocatore con una grandissima mentalità, che può giocare in tutti i ruoli della fascia destra. E’ sempre un pericolo quando parte da dietro, ma è anche un ottimo difensore quando è chiamato a difendere. Le sue abilità tecniche stanno migliorando continuamente. Sei anni fa non era nemmeno professionista e ora è uno top player del campionato olandese. Il suo ruolo naturale è il terzino destro“. Per vedere la sua intervista integrale, continua a leggere >>>

