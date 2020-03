PM – Andersinho: “Coronavirus? Situazione gestita male”

ULTIME NEWS – Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it dell’emergenza coronavirus.

Ecco il suo pensiero: “All’inizio la situazione è stata gestita male, vista la continua indecisione tra porte aperte e porte chiuse, con la Serie B che ha continuato a giocare. Tutti hanno sottovalutato il problema, e probabilmente, se ci fossimo mossi in anticipo, ora non saremmo in questa situazione. La Uefa ci ha provato fino all’ultimo a giocare, ma alla fine hanno dovuto per forza arrendersi”. Per leggere la sua intervista completa, clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android