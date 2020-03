ESCLUSIVA – Andersinho: “Donnarumma? Se parte, ecco il sostituto”

NEWS MILAN – Il calcio in questo momento è fermo per via dell’emergenza coronavirus, ma ovviamente sono tanti i temi da affrontare in questo periodo di pausa. In primo piano c’è la stagione non certamente esaltante di Lucas Paqueta, ma anche la possibile cessione di Gianluigi Donnarumma, visto il contratto in scadenza nel 2021. Di tutte queste cose, e di molto altro, la redazione di Pianetamilan.it ha sentito in esclusiva Andersinho Marques, giornalista brasiliano spesso in onda sulle frequenze di ‘Sport Mediaset’, che ci ha raccontato delle cose molto interessanti.

I campionati sono fermi per il diffondersi del coronavirus. Come valuti la gestione dell’emergenza nel mondo del calcio?

“All’inizio la situazione è stata gestita male, vista la continua indecisione tra porte aperte e porte chiuse, con la Serie B che ha continuato a giocare. Tutti hanno sottovalutato il problema, e probabilmente, se ci fossimo mossi in anticipo, ora non saremmo in questa situazione. La Uefa ci ha provato fino all’ultimo a giocare, ma alla fine hanno dovuto per forza arrendersi”.

La stagione di Paqueta fino a questo momento è stata negativa. Perchè questo talento non riesce ad esplodere?

“Se un calciatore non gioca diventa difficile giudicarlo. Il Milan sta passando un momento difficile e quindi subisce anche Paqueta. Dovrebbe probabilmente giocare qualche minuto in più per prendere maggiore fiducia e esprimere le sue qualità che ha dimostrato all’inizio. Futuro al Psg? E’ impossibile fare previsioni in questo momento. Bisognerà aspettare la chiusura dei campionati”.

Come noto, la strada del Milan è quella di puntare su giovani di talento. Ci puoi indicare qualche brasiliano interessante da segnalare che potrebbe far strada in Europa?

“Per il Milan sarà difficile fare mercato in Brasile perchè dopo Vinicius Junior i prezzi si sono alzati tantissimo. Bisognerà capire cosa vorrà fare la società rossonera, ma il mercato brasiliano è diventato molto caro. Nel caso in cui andasse via Donnarumma, un nome interessante potrebbe essere quello di Lucas Perri del San Paolo”

Ce lo descrivi?

“Ha appena rinnovato il contratto con il San Paolo, quindi costa tanto. Per me è un fuoriclasse: è un portiere moderno, dinamico, forte tecnicamente anche con i piedi e ha la cittadinanza italiana. L’anno scorso Corvino ha provato a portarlo alla Fiorentina”

Chiusura su Leo Duarte: come è stato il suo impatto in Italia? Sembrava aver conquistato la fiducia di Pioli, ma poi si è infortunato

“Leo Duarte stava giocando molto bene e stava iniziato a capire il calcio italiano, purtroppo ha avuto questo infortunio che l’ha penalizzato. Mi dispiace tanto, perchè stava iniziando ad avere la fiducia di Pioli e a scalare le gerarchie in squadra”.

