Calciomercato Milan – Ibrahimovic, Rafael Leao e Rebic: il futuro è incerto

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sugli attaccanti del Milan. Il primo è ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Con ogni probabilità lo svedese lascerà il calcio giocato alla conclusione del campionato, e dunque difficilmente potrà concludere la carriera come aveva immaginato. E’ ancora tutto incerto, ma è difficile che l’attaccante continui a giocare. Anche il coronavirus ha fatto la sua parte: Ibrahimovic è sempre molto attento alla salute e vuole avere più tempo per sé, per Helena e per i suoi figli dopo tanti anni di calcio intenso.

Un altro da considerare è Rafael Leao. Il portoghese è destabilizzato dalla richiesta di risarcimento da parte dello Sporting Lisbona, ma nel finale di stagione dovrà cercare di dimostrare un valore tecnico certificato da chi lo vede allenarsi tutti i giorni. L’ex Lille ha fatto intravedere il suo talento a tratti, e in più c’è un equivoco tattico su di lui: è una prima o una seconda punta? A Pioli il compito di scoprirlo.

Infine la rosea conclude con Ante Rebic. Il croato è in prestito biennale e dunque c’è tempo per sistemare le questioni contrattuali, ma bisognerà capire anche le intenzioni dell’ex Fiorentina. Con Ibrahimovic è nato un grande feeling, ma lo svedese difficilmente resterà. Rebic nelle ultime partite è apparso appannato, e, come nel caso di Rafael Leao, probabilmente non è una prima punta. Insomma, il futuro del Milan passa da questi tre attaccanti, sia in campo e sia fuori dal campo: a Gazidis il compito di risolvere le tre situazioni. Intanto prende quota l’ipotesi su Spalletti. Tre motivi per puntare su di lui, continua a leggere >>>

