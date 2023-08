Milan, Pellegatti: “Attaccante? Prima bisogna capire cosa farà Colombo…”

Le ultime settimane hanno rappresentato un periodo importante per il Milan . I rossoneri hanno dimostrato, con il nuovo corso dirigenziale targato Giorgio Furlani - Geoffrey Moncada , di essere una delle squadre più attive in questa sessione estiva. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della prossima stagione rossonera insieme a Carlo Pellegatti , noto giornalista, telecronista e storico tifoso del Diavolo. Di seguito un estratto.

Secondo lei manca ancora qualche tassello per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli?

"Se dovesse partire Fodé Ballo-Touré il Milan dovrà prendere un sostituto come vice Theo Hernandez e il favorito sembra essere Riccardo Calafiori. Ci sarà poi da cercare un quinto centrale di difesa. E per l'attacco rimane da capire cosa ne sarà di Lorenzo Colombo. Se rimarrà al Diavolo allora il mercato in attacco sarà chiuso, se invece dovesse partire allora potrebbe arrivare qualcuno. Probabilmente sarà un profilo giovane e di prospettiva". LEGGI ANCHE: Milan, chi è Redondo? Ruolo, dati e skills >>>