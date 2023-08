Calciomercato Milan – Chi è Redondo: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Federico Redondo è nato calcisticamente nel Settore Giovanile dell'Argentinos Juniors, club con cui debutta in prima squadra il 12 luglio 2022 nel match vinto per 2-1 contro il Tigre. Da quel giorno il centrocampista argentino ha collezionato 21 presenze in Primera Division, senza mai andare in rete. A livello invece di Nazionale, nonostante sia nato in Spagna ha deciso di rappresentare l'Argentina, con cui vanta due presenze nell'Under 20 ottenute in occasione del Mondiale di categoria.