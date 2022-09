Orlando: “Milan, contro il Salisburgo pareggio molto buono” | ESCLUSIVA

Massimo Orlando, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

Il Milan è reduce da un pareggio in Champions League contro il Salisburgo. Adesso, però, la squadra di Stefano Pioli è già con la testa rivolta al prossimo match di campionato contro la Sampdoria, in programma sabato sera a 'Marassi'. Tra Champions e Serie A, il Diavolo potrà essere protagonista di una grande stagione. Ne abbiamo parlato insieme a Massimo Orlando, ex calciatore dei rossoneri.

Come giudica il pareggio tra Milan e Salisburgo? “Molto buono, la Champions è un pianeta a parte. C’è molta più intensità”.

Occasione “sprecata”, visto il ko del Chelsea? “No, perché mancano ancora molte giornate. Inoltre il Salisburgo non è da sottovalutare. Rispetto a dieci anni fa, c’è una mentalità europea più significativa anche nelle squadre di medio livello”.

In quale occasione il Milan ti ha convinto di più e in quale di meno? “Nel derby abbiamo visto il miglior Milan della stagione. Forse c’è un po’ di rammarico, però, per il pari con il Sassuolo. Certe partite le devi vincere a tutti i costi”.

Quali aspettative nutri rispetto all’avvento della nuova proprietà? “Mi aspetto grande ambizione. RedBird proverà a far tornare il Milan una squadra di vertice in Europa, cercando di spendere il giusto. Mi aspetto che i rossoneri tornino protagonisti assoluti in Champions. Già gli eventuali quarti in questa stagione, sarebbero un grande successo sotto questo punto di vista”.

Che tipo di campionato prospetta? “Vedo il Milan favorito, ma ci sono almeno tre-quattro squadre che possono spuntarla. Secondo me i rossoneri se la giocheranno contro Roma e Napoli. Vediamo l’Inter cosa farà. Però Roma e Napoli mi sembrano le due più accreditare per insidiare i rossoneri, al momento”. Sampdoria-Milan, turnover di Pioli: i possibili cambi in formazione >>>

Intervista a cura di Luca Cavallero.