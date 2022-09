Sampdoria-Milan, Pioli cambia: ecco Kjaer, Pobega e Origi ma non solo

Per Sampdoria-Milan di sabato sera il tecnico rossonero Stefano Pioli farà dei cambi nella formazione titolare rispetto alla gara di Champions

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha cominciato a parlare di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato alle ore 20:45 a 'Marassi'. La prima di un ciclo di tre gare, che comprende anche la seconda di Champions League contro la Dinamo Zagabria e il big match di campionato contro il Napoli, entrambe a 'San Siro', tutte difficili e ravvicinate.

Ecco perché Stefano Pioli, tecnico rossonero, a cominciare da Sampdoria-Milan potrebbe ricorrere al turnover. Finora il Diavolo ha ruotato soltanto contro il Sassuolo, utilizzando dall'inizio Alessandro Florenzi, Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz, solitamente, almeno per il momento, 'seconde linee'. Ed è andata male: uno 0-0 al 'Mapei Stadium' al termine di una prestazione poco brillante.

Sampdoria-Milan, Pioli studia qualche cambio nell'undici titolare

Non si può giocare, però, sempre con gli stessi giocatori ed è probabile, quindi, che il Milan organizzi un 'turnover a rate'. Ovvero, che Pioli faccia qualche cambiamento, ma non troppi, a 'Marassi' per Sampdoria-Milan. Qualcun altro, poi, per Milan-Dinamo Zagabria di mercoledì prossimo e, infine, il ritorno alla squadra al momento definibile titolare per Milan-Napoli di domenica 18 settembre.

Un gruppo di 'riserve' spera, quindi, di giocare almeno una gara da titolare in questo trittico di appuntamenti. Nella fattispecie, secondo la 'rosea', sono Simon Kjaer, Sergiño Dest, Tommaso Pobega, Brahim Diaz e Divock Origi. Con Yacine Adli che è ancora tutto da scoprire. Il principale indiziato a scendere in campo in Sampdoria-Milan è Origi. Se non sarà a Genova, sarà contro la Dinamo.

Poi c'è Pobega, che a Salisburgo è piaciuto molto e che pertanto in Sampdoria-Milan potrebbe far rifiatare uno tra Sandro Tonali e Ismaël Bennacer, che giocano praticamente sempre. I prossimi dieci giorni, inoltre, serviranno anche per capire il primo impatto di Aster Vranckx nel calcio italiano e le condizioni di Rade Krunić, attualmente infortunato ma prossimo a tornare a disposizione.

In difesa, possibile che in Sampdoria-Milan Pioli conceda nuovo spazio a Kjaer, finora in campo soltanto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dest rivedrà presto il campo, ma l'oggetto finora misterioso di questa stagione è Adli. Acquistato un anno fa dal Bordeaux e giunto a Milanello soltanto quest'estate, ha fatto innamorare i tifosi nel pre-campionato per 3-4 giocate da mezzala di ottima qualità.

Pioli lo vede sulla trequarti e, dunque, complice l'affollamento nel settore, da quando è iniziata la stagione regolare Adli è scomparso. Soltanto qualche minuto contro il Bologna. Escluso dalla lista Champions, cerca spazio in Serie A. Potrebbe averlo, forse, proprio a Genova. A meno che, passando al 4-3-3, Pioli non possa lanciare Adli mezzala sinistra, spostando Charles De Ketelaere esterno destro d'attacco. Milan, le news più importanti di mercoledì 7 settembre 2022 >>>