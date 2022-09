MERCATO MILAN E TOP NEWS – Post Salisburgo-Milan, causa Elliott-Blue Skye

Un solo punto per il Milan nell'esordio in Champions League contro il Salisburgo. Partita ostica per i rossoneri, tenuti a galla dal gol di Alexis Saelemaekers nel finale del primo tempo. Attenzione, inoltre, alla causa tra Elliott e Blue Skye dopo la cessione del club rossonero a 'RedBird': c'è la data dell'udienza. Nelle prossime schede le Top News di oggi!