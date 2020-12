Moncada e Almstadt a Milanello: nessun meeting di mercato | PM News

Moncada e Almstadt a Milanello: il motivo della visita

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Vista la presenza di Almstadt e Moncada, nel pomeriggio di oggi si era diffusa la possibilità che ci fosse un meeting di mercato a Milanello. Il primo è il braccio destro dell’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis, mentre il secondo è capo scout della società. In realtà non c’è stata alcuna riunione di mercato, ma come appreso dalla nostra redazione, i due uomini della società rossonera erano presenti al centro sportivo di Carnago unicamente per fare il tampone per il Covid-19. Nelle prossime ore, inoltre, sono attesi i risultati dei test UEFA sostenuti dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

