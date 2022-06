Milan, Zazzaroni: “Serve un trequartista più forte di Brahim Diaz” | Esclusiva

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del calciomercato del Milan, di RedBird, ma anche di altri argomenti a tema rossonero

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha parlato del calciomercato del Milan, di RedBird, ma anche di altri argomenti a tema rossonero. Queste le dichiarazioni rilasciate a noi di .

Come giudica, sin qui, le direttrici di mercato lungo cui si sta orientando il Milan? “Dare un giudizio adesso, in cui nessuno è operativo, mi sembra molto complicato. Mi sembra che il Milan abbia messo in piedi alcune cose, quando siamo appena all’inizio e quando abbiamo, giustamente, ancora molti interrogativi da sciogliere”.

Uno di essi è sicuramente RedBird: che tipo di politica societaria prospetta? “Al momento, anche per quanto riguarda ciò, come si fa a rispondere? Bisogna capire, a livello pratico, i contenuti. Quando si presenteranno e ci diranno che cosa vogliono realmente fare, allora giudicheremo. Ma, ora come ora, è complicato venirne precisamente a capo”.

Come giudica l’approdo di Origi in rossonero? “Direi che è un rinforzo importantissimo per l’attacco. Consideriamo che i rossoneri, attualmente, hanno un attacco di grandissimo rilievo. Giroud, Leao, Rebic… sono tutti giocatori di valore”.

E Ibra? “Io, francamente, fatico a capire chi fa del rinnovo di Ibra o meno una questione di vita o di morte. Ibra è un grande calciatore, che è giusto rinnovare. Tornerà tra 6-7 mesi e vedremo che cosa farà. Ma ogni dibattito è, a mio parere, non rilevante”.

Per un Milan competitivo in avanti, risulta un’oggettiva “vacanza” a centrocampo, in seguito alla partenza di Kessie. Tra i nomi citati, quali sono quelli che la convincono maggiormente? “Secondo me , alla luce dell’ultimo campionato, non è corretto pensare al fatto che la partenza di Kessie possa incidere più di tanto. Io credo che Renato Sanches sia perfetto per Pioli, se devo fare un nome. Dopodichè vedremo”.

In quale reparto dovrebbero rafforzarsi, in primo luogo, i rossoneri? “Se guardo al Milan attuale e a come gioca Pioli, c’è bisogno di un trequartista superiore a Brahim Diaz…”.

Dovesse citare un nome? “Mi chiedo perché non si possa pensare concretamente a Berardi. Zaniolo? Io non ho mai creduto al fatto che potesse essere una pista concreta. Se il Milan fosse stato interessato al 100% a prenderlo, lo avrebbe già chiuso”.

A suo giudizio Calabria è pronto per raccogliere i gradi della fascia di capitano del Milan? “Io conosco personalmente Calabria. E’ un ragazzo intelligente, che ha fatto un ottimo percorso. Non capisco perché la fascia non dovrebbe spettare a lui. Poi, sul discorso capitano, ci sarebbe tanto da dire…”.

Ossia? “Non solo per quanto riguarda il Milan. In generale, i capitani nelle squadre non sono più di tanto fondamentali, per quanto, in ogni caso, importantissimi”.

Il Milan è in grado di alzare l'asticella e giocarsi carte concrete anche in campo europeo? "No, non mi sembra un Milan competitivo, allo stato attuale, per raggiungere traguardi importanti in Champions. Occorrono almeno un paio di acquisti di valore e, soprattuto, esperti in campo internazionale".