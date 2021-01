Milan, Verboom su Meité

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Bryan Verboom, ex compagno di squadra di Soualiho Meité, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco come ce lo descrive: “In campo Soualiho è uno che dà sempre tutto, un grande lavoratore e professionista serio. Fuori dal campo magari è un tipo ‘relax’ ma una volta che mette i piedi in campo non scherza ed è per questo che oggi il Milan lo ha preso”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Verboom >>>