Milan, Trevisani: “Ibra ha limiti evidenti. Dybala sarebbe perfetto” | Esclusiva

Riccardo Trevisani, noto telecronista sportivo, ha parlato del momento del Milan, del futuro di Zlatan Ibrahimovic e di calciomercato

Si parla di un Milan vigile su Dybala: come lo vedrebbe in rossonero? “Uno come Dybala starebbe bene ovunque. Non solo al Milan. Per Pioli sarebbe perfetto”. Il calciomercato del Milan e il sostituto di Franck Kessie: Moncada lavora per un giovane talento