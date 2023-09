Theo Hernandez, terzino del Milan, sarebbe in dubbio per il match contro il Verona, in programma alle 15:00 di sabato 23 settembre

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, Theo Hernandez nella giornata odierna non era presente in ritiro. La presenza del terzino francese per Milan-Verona sarebbe in forte dubbio e con ogni probabilità non riuscirà ad esserci.