Calciomercato Milan – Attaccante: Furlani pesca in Premier League

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa ormai da diverse settimane. Eppure le società continuano a lavorare sottotraccia in modo da non farsi trovare impreparate nei prossimi mesi. A tal proposito, nonostante l'arrivo di Luka Jovic in extremis, il Milan potrebbe tornare alla ricerca di un attaccante nel corso delle prossime finestre di trattative. I nomi sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sarebbero diversi, ma nelle ultime ore un altro profilo si sarebbe aggiunto alla lista dei desideri.

Secondo quanto riferito da 'Spazio Milan', infatti, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su un attaccante di Premier League, Ollie Watkins. Il centravanti inglese è legato all'Aston Villa fino al 2025, ma potrebbe anche lasciare i 'Villans' per una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro. Al momento, secondo quanto riferito, la trattativa sarebbe ancora in fase embrionale. Ma il profilo di Watkins sarebbe gradito a Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani anche per la sua versatilità.