Calciomercato Milan – L’obiettivo è blindare Camarda, ma dall’estero…

In casa Milan sta crescendo un talento davvero cristallino, quello di Francesco Camarda. Dopo le ottime prestazioni nel campionato Primavera, il classe 2008 ha brillato anche in Youth League, segnando una doppietta contro il Newcastle. Questo lo ha reso il più giovane italiano a segnare una doppietta in questa competizione europea per giovanili. E, di conseguenza, ha attirato su di sé gli interessi di diversi club europei.