Milan, Schiavi: “Carte in regola per aprire un ciclo. Origi ideale” | Esclusiva

Gabriele Schiavi, giornalista di 'Sportitalia', ha parlato del futuro prossimo del Milan dopo lo scudetto tra calciomercato e non solo

Archiviata la vittoria dello scudetto, testa al futuro, con il Milan al lavoro in ottica mercato, al fine di alzare, sempre di più, l’asticella. A tal proposito, la redazione di PianetaMilan.it ha contattato telefonicamente in esclusiva Gabriele Schiavi, telecronista e conduttore di Sportitalia. Queste le dichiarazioni.

Dovesse scegliere un elemento decisivo nella vittoria dello scudetto del Milan, dal quale non prescinderebbe in alcun modo in vista del futuro? “Io direi Stefano Pioli. Con la sua proposta di gioco ha letteralmente imbrigliato le altre concorrenti. E’ fondamentale per continuare a alzare l’asticella”.

E’ più probabile che, alzare l’asticella, si traduca nell’aprire un ciclo duraturo in Italia o tornare competitivi in Europa? “Perché non tutte e due le cose? Il Milan ha tutte le carte in regola per aprire un ciclo di vittorie consecutive di campionati in Italia e per tornare competitivi in Europa. Il progetto di crescita, consolidatosi negli ultimi anni, si commenta da solo”.

Progetto che può contemplare Ibrahimovic? “Bisogna fare alcune riflessioni. Io, a un Ibra “a gettone”; non rinuncerei. In corsa, ha ancora tutte le carte in regola per fare la differenza”.

E’ pertanto più indirizzato verso il rinnovo? “Ibra è un campione, ogni volta che si fa questo discorso può sembrare svilente. Credo che il Milan qualche riflessione, e anche più, in tal senso l’abbia fatta. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, ma anche di un calciatore ormai classe 1981. Non so quante presenze ti possa garantire…”.

Ha parlato di un Milan con le carte in regola per tornare in Europa. Quali “ingredienti” occorrono? “Innanzitutto, fronte cessioni, il Milan non deve assolutamente pensare di cedere nessun elemento chiave. La spina dorsale dello scudetto di quest’anno va preservata”.

E poi? “Bisogna cercare di inserire qualche elemento, ma seguendo come linea guida la qualità. In tal senso, Berardi mi sembra un ottimo inserimento”.

I rossoneri necessitano di un’altra prima punta? “Si parla di Origi e io credo che, per il gioco di Pioli, sia l’ideale. E’ un elemento di notevolissima qualità, come ben sappiamo”.

In difesa si parla di Botman: qual è il suo punto di vista rispetto al difensore del Lille? Sarebbe un ottimo innesto. Se parliamo di un Milan competitivo in Europa, penso – ovviamente – a un Botman titolare in difesa".