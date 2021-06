Milan, rinnovo Kessie: le posizioni di club e agente | PM News

Il Milan è pronto a discutere il rinnovo del contratto di Kessie. Trattativa già avviata, ecco le ultime sulla situazione attuale.

Stefano Bressi

La stagione del Milan si è conclusa nel migliore di modi, con il ritorno in Champions League, e l'annata rossonera ha avuto come uno dei più grandi protagonisti Franck Kessie. L'ivoriano ha giocato praticamente tutte le partite, rivelandosi un elemento imprescindibile. Sorprendente il fatto che abbia giocato quasi sempre a livelli altissimi, migliorando giorno dopo giorno. Kessie è ormai diventato un giocatore di livello mondiale, come dimostra il forte interessamento di diversi club, e il Milan farà di tutto per non lasciarselo sfuggire.

Ecco perché c'è da risolvere il prima possibile la questione contrattuale. L'ivoriano, classe 1996, andrà in scadenza tra un anno, a giugno 2022. Il Milan non vuole aspettare e correre il rischio di doverlo inseguire a poco dalla scadenza, rischiando di perderlo a zero, anche perché al momento ha raggiunto un valore di 55 milioni circa. Come già successo con alcuni giocatori quest'anno. Kessie è troppo importante e l'obiettivo è blindarlo immediatamente. I contatti sono già avviati da diverse settimane e nel corso dei prossimi mesi potrebbe arrivare la chiusura.

Chiusura perché le parti non hanno ancora un accordo, ma secondo quanto risulta a noi di PianetaMilan.it sono davvero molto vicine. Il Milan è ben consapevole dell'importanza del giocatore e per questo è arrivato a proporre uno stipendio quasi raddoppiato (se non del tutto grazie ad alcuni bonus). Il Milan offre infatti 4 milioni fino al 2026, contro i 2,2 che percepisce attualmente. La richiesta è da sempre di 5 milioni. I rossoneri hanno alzato la proposta iniziale da 3 milioni dopo le ottime prestazioni stagionali. Ora solo un milione divide le parti. La cosa più probabile è che ci si incontri a metà strada. Magari sempre inserendo alcuni bonus, ma diminuendoli rispetto a quelli che attualmente propone il Milan. In ogni caso, Kessie e il Milan sono destinati a stare ancora insieme.