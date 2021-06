Calciomercato Milan – Spunta l’idea Milik per l’attacco | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport il club rossonero potrebbe puntare su Arkadiusz Milik

Spunta l'idea Milik . La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul calciomercato del Milan. In primo piano la ricerca dell'attaccante. Alla squadra di Pioli servono nuovi gol: i rossoneri, infatti, sono la squadra meno prolifica tra quelle che hanno conquistato l’accesso all’Europa che conta. Servono le reti di un centravanti vero che dovrà sostituire Ibrahimovic quando non ci sarà. Olivier Giroud sembrava essere molto vicino, tuttavia il rinnovo con il Chelsea ha complicato le cose.

L'attaccante in ogni caso arriverà. Secondo la rosea il Milan sarebbe molto interessato ad Arkadius Milik. 27 anni, il polacco ha segnato 48 gol in 122 partite con il Napoli tra il 2016 e il gennaio 2021. Le stagioni azzurre sono state complicate per via di due infortuni al ginocchio che lo hanno tenuto fuori a lungo. Milik però ha finalmente recuperato, così come dimostrano le tredici partite consecutive da titolare con il Marsiglia. Il centravanti è in prestito dal Napoli fino all’estate del 2022, con obbligo di riscatto per il Marsiglia. Non sarà facile arrivarci, ma il Milan ha lo spazio per inserirsi.