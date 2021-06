Giroud, l’entourage: “In caso di offerte estere il Chelsea lo libererebbe”

All'improvviso il Chelsea ha annunciato il rinnovo di Olivier Giroud. Occhio alla precisazione dei suoi agenti. Ipotesi Milan ancora in piedi?

Come un fulmine a ciel sereno, il Chelsea ha annunciato il rinnovo ufficiale di Oliver Giroud fino al 2022. Il centravanti francese ha spiazzato tutti, Milan in primis, che sta trattando il giocatore da diversi giorni. Giroud solo un obiettivo sfumato per i rossoneri? Tutt'altro. Sì perché dopo l'annuncio del rinnovo, il suo entourage ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.com': "Il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale ma con la promessa che in caso di offerte di un club estero sarebbe aperta a liberarlo". Diavolo ancora in corsa, dunque. Milan, 70 milioni sul mercato a giugno: ecco il piano di Elliott