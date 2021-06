Mercato Milan – Clamoroso Giroud: ufficiale il rinnovo con il Chelsea

Le ultime sul mercato del Milan. Clamoroso il dietrofront di Olivier Giroud, che sembrava prossimo al trasferimento in rossonero

Clamoroso dietrofront di Olivier Giroud. L'attaccante francese, dopo la vittoria della Champions League da parte del Chelsea, sembrava ormai prossimo a lasciare il club. Le voci sul Milan sono insistenti da settimane e sembrava soltanto questione di tempo il suo passaggio al Milan come vice Zlatan Ibrahimovic. E invece niente di tutto questo: i 'Blues' hanno comunicato ufficialmente il suo rinnovo di contratto. Il Milan, dunque, si trova costretto a ritornare sul mercato per cercare il suo prossimo attaccante. Giroud rinnova con il Chelsea: il suo entourage però non chiude alla cessione