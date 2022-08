Milan, pranzo di squadra all’aperto: la foto e i dettagli | PM

L'inizio del campionato si avvicina e il Milan, che è Campione d'Italia in carica, si prepara a vivere al meglio la stagione. La preparazione è ormai agli sgoccioli e Stefano Pioli sa benissimo come tenere unita la squadra. Ecco perché oggi ha studiato un pranzo all'aperto. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, il nutrizionista del Milan si è coordinato per fare una grigliata con carni appositamente scelte, così da venire incontro alle esigenze alimentari dei calciatori e alle loro tradizioni, come per esempio è per i calciatori musulmani. Quindi sono stati utilizzati dei sistemi particolari di cottura e un certo tipo di alimenti.