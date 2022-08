Mercato Milan – Onyedika prima scelta per il centrocampo. Sulla difesa…

Secondo il quotidiano torinese, il nome che piace di più dalle parti di via Aldo Rossi per rinforzare la propria difesa è quello di Abdou Diallo del PSG. Maldini e Massara vorrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, mentre i parigini vorrebbero inserire l'obbligo. L'alternativa al senegalese è Japhet Tanganga del Tottenham, anche se il calciatore è stato proposto anche alla Roma di José Mourinho. Una volta arrivato il difensore, allora Gabbia potrebbe partire verso la Sampdoria.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan potrebbe acquistare Rapahel Onyedika del Midtjylland. La richiesta del club danese è di 7 milioni di euro, una cifra che il Diavolo può spendere. Anche per quella zona del campo non mancano le alternative. Tra i nomi sondati ci sono quelli di Onana del Bordeaux, Sissoko dello Strasburgo, Santamaria del Rennes. Nelle ultime ore, però, si registra un apprezzamento da parte del Milan nei confronti di Ivan Ilic, calciatore in forza al Verona. In uscita, invece, c'è Bakayoko. Sul giocatore francese ci sono gli occhi di un club inglese e di un club spagnolo. Inoltre dall'Inghilterra, fonte Daily Mail, si parla di un possibile tentativo dell'Arsenal per Sandro Tonali. Secondo 'Tuttosport', tale notizia non trova riscontri. Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?