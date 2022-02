Milan, Montervino: “Pioli sottovalutato, è tra i migliori in Italia” | Esclusiva

Francesco Montervino, ex giocatore della Salernitana, ha parlato in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it. Le dichiarazioni su Stefano Pioli

Ha affrontato molteplici volte Pioli in carriera: come giudica, sin qui, il suo lavoro in rossonero? "Pioli sta facendo cose incredibili. Secondo me il mister è molto sottovalutato: è sicuramente tra i tre migliori allenatori italiani. In questi due anni ha portato i rossoneri, stabilmente, nelle posizioni di vertice della classifica. Inoltre viene dal basso: ha fatto una lunga gavetta, culminando con la panchina del Milan. Si è guadagnato tutto sul campo".