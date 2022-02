MERCATO MILAN TOP NEWS – Pioli in conferenza, indizio di Sanches

Tante le notizie in questa giornata del 18 febbraio 2022 sul Milan, che domani tornerà in campo. In primo piano c'è la conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha parlato nel primo pomeriggio. Interessante indizio social da Renato Sanches, che accende di nuovo il mercato rossonero. Infine, c'è anche la nostra intervista del giorno con Francesco Montervino, ex granata. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.