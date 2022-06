Milan, Mancini: “Futuro Ibrahimovic? Ho qualche dubbio, ma…” | Esclusiva

Riccardo Mancini , telecronista di 'DAZN', ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic . Dubbi sul rinnovo, ma c'è un elemento che gioca a suo favore. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

E Ibra? Ha ancora cartucce da sparare nei panni di calciatore? "Io mi auguro di sì, per il fuoriclasse che rappresenta. Nutro, legittimamente, qualche dubbio. L'infortunio al ginocchio lo penalizza notevolmente. Però, in passato, si è sempre rialzato dopo questo tipo di infortuni".