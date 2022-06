Calciomercato Milan – Botman in bilico? Pronte due strade alternative

Il Milan ha le idee molto chiare su cosa dovrà fare in questa sessione estiva di calciomercato. Sostituire, in primis, i partenti Alessio Romagnoli e Franck Kessié; quindi, potenziare trequarti ed attacco. Alcune trattative sono già state impostate, in particolare quella per il nuovo difensore centrale. Il prescelto del Diavolo, come noto, è Sven Botman. Su questo nome, però, i rossoneri stanno incontrando alcune complicazioni.