Milan, i motivi per cui Elliott ha scelto RedBird | PM News

Elliott ha preferito RedBird alla guida del Milan rispetto a Investcorp per una serie di motivi. Eccone alcuni, molto importanti.

Adesso è ufficiale la cessione del Milan: come comunicato, RedBird ha raggiunto un accordo con Elliott per l'acquisto della società. Un'operazione sorprendente, visto che è nata mentre i rossoneri erano vicinissimi a Investcorp e l'affare sembrava praticamente concluso. Ci sono una serie di motivi per cui alla fine Elliott ha ceduto invece a RedBird e, secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, non solo di natura economica.