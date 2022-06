Milan, Genta (Radio24): “Origi sarà la riserva di Giroud” | Esclusiva

Carlo Genta , speaker e conduttore di 'Radio 24', ha espresso la propria opinione sul prossimo acquisto del Milan Divock Origi . A suo avviso il belga sarà la riserva di Olivier Giroud e non è stato preso per fare il titolare. Queste le dichiarazioni rilasciate a noi di PianetaMilan.it .

Qual è il suo punto di vista su Origi? “Va sicuramente bene come attaccante. Però perché non osare Scamacca? E’ giovane, italiano, conosce la Serie A… Perché non investirci con convinzione?”.