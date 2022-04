Milan, Fuser: “Tonali capitano? Rischierebbe di bruciarsi” | Esclusiva

Diego Fuser, ex calciatore del Milan, ha parlato dell'eventuale promozione di Sandro Tonali a capitano rossonero. Queste le dichiarazioni

Diego Fuser ha parlato dell'eventuale promozione di Sandro Tonali a capitano rossonero. L'ex calciatore del Milan ci va con i piedi di piombo: la troppa pressione potrebbe bruciarlo vista la giovane età. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, a noi di PianetaMilan.it .

Qual è il suo punto di vista su Tonali? Sarebbe pronto a ricevere, eventualmente, i gradi di capitano del Milan? "Io non gliela darei. Non perché dubiti di lui, ma perché – quando lo si vede giocare – si nota un giocatore spensierato, sgravato di tante responsabilità. La fascia da capitano potrebbe pesargli e rischierebbe di bruciarsi…".