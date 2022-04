MERCATO MILAN TOP NEWS – Le parole di Scaroni e paura Mino Raiola

Un'altra giornata in casa Milan è trascorsa ed è stata ricca di notizie, in mezzo alla settimana. Si parte ancora una volta dalla cessione societaria, con la situazione della dirigenza un po' più definita. Ha parlato anche Paolo Scaroni, il presidente rossonero, ma di altro. Pomeriggio di paura per le condizioni di Mino Raiola, che sembrava fosse morto. Infine, buone notizie dall'allenamento di oggi. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.