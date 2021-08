Milan, Drago svela: “Florenzi? Il suo ruolo era un altro…” | News

Il tecnico Massimo Drago, nella nostra intervista esclusiva, ci ha parlato di Alessandro Florenzi, obiettivo di mercato del Milan

Il tecnico Massimo Drago ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. L'ex allenatore di Florenzi ha parlato del ruolo dell'attuale terzino della Roma: "Per me agli inizi della carriera era un ottimo centrocampista con grandi doti offensive: quando calciava in porta era fantastico. E' un calciatore che se gioca mezzala ha almeno nelle corde 6-7 gol. Successivamente è diventato terzino, ma secondo me questo cambio non ha esaltato le sue qualità". Ecco le altre dichiarazioni di Drago.