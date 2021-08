Drago: “Florenzi è l’acquisto giusto. Kessie? Ama il Milan” – ESCLUSIVA

Alessandro Florenzi sembra vicino al Milan. La nostra redazione ha contattato in esclusiva il suo ex tecnico, Massimo Drago

Salvatore Cantone

Il Milan pensa ad Alessandro Florenzi. E' da diversi giorni che continuano i contatti tra il club rossonero e la Roma per il trasferimento del terzino destro. Ma come si adatterebbe l'ex Psg all'interno dello scacchiere tattico di Stefano Pioli? Per saperne di più abbiamo contattato in esclusiva Massimo Drago, che ha allenato Florenzi ai tempi del Crotone. Il tecnico, inoltre, ci ha parlato anche di Franck Kessie, che ha iniziato la sua carriera italiana proprio al Cesena. Ecco cosa ci ha detto.

Buongiorno mister. Come vedrebbe il passaggio di Florenzi al Milan?

"Lo vedrei sicuramente in maniera molto positiva. Parliamo di un nazionale, che è sempre stato mandato in prestito dalla Roma, non per scelte tecniche. Florenzi ha sempre dimostrato il suo valore quando ha giocato. Inoltre è sempre andato in squadre importanti e questo è sicuramente un punto a suo favore".

Al Milan Florenzi potrebbe esprimersi al meglio come terzino destro o come ala destra?

"L'intelligenza del Milan e dei suoi dirigenti è quella di prendere un giocatore polivalente. Può fare il terzino, la mezzala e l'attaccante esterno. E' un calciatore che può dar tanto in una squadra giovane come il Milan".

In cosa è cambiato Florenzi rispetto a quando l'ha allenato lei?

"Per me agli inizi della carriera era un ottimo centrocampista con grandi doti offensive: quando calciava in porta era fantastico. E' un calciatore che se gioca mezzala ha almeno nelle corde 6-7 gol. Successivamente è diventato terzino, ma secondo me questo cambio non ha esaltato le sue qualità".

Pensa dunque che Florenzi abbia terminato il suo percorso alla Roma o potrebbe essere ancora utile?

"Florenzi può essere utile a qualsiasi squadra. E' un nazionale, ha esperienza e quindi non so bene i motivi per il suo addio alla Roma. Non sono all'interno quindi non so i motivi per cui la Roma lo cede in prestito ogni anno. In ogni caso lui ha dimostrato grandi qualità".

Un altro giocatore che lei ha allenato è Kessie. Si aspettava potesse diventare così determinante per il Milan?

"Sapevo che era un giocatore di grande prospettiva. Quando è arrivato a Cesena mi è stato detto che era un difensore centrale e avrei dovuto farlo giocare in quella posizione. In realtà però si vedeva che aveva le doti fisiche per essere un ottimo centrocampista. Ha dimostrato e sta dimostrando le sue qualità. E' un giocatore maturo, già quando stava al Cesena. E' un giocatore affamato e che ci tiene al proprio lavoro. L'ha dimostrato anche al Milan dopo aver svolto le Olimpiadi: ha un grande attaccamento alla maglia. Spero rinnovi con il Milan".

A proposito del futuro di Kessie: lei dunque pensa che alla fine rimarrà al Milan?

"Leggendo le sue dichiarazioni credo di sì. E' normale che poi subentrano tante situazioni in cui a volte non decide neanche il giocatore il suo futuro. Pensiamo ad esempio a Lukaku: se arriva un'offerta importantissima è difficile dire di no. Io però penso che lui ami il Milan, l'ha dimostrato e quindi credo che alla fine rinnoverà".

Ultima domanda sul mercato. C'è un nome che "consiglierebbe" al Milan?

Ho un nome in testa, ma sicuramente è un giocatore molto difficile da prendere. Non sarebbe il top riprenderlo dopo averlo ceduto, ma un giocatore come Manuel Locatelli farebbe molto comodo. Ovviamente il Locatelli di adesso, non quello degli inizi della sua carriera. Al Milan potrebbe dare molto".