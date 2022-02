Milan, Drago: “Caldara? E’ un ottimo difensore. Tornerà in alto” – ESCLUSIVA

Il tecnico Massimo Drago, nella nostra intervista esclusiva ha parlato anche di Mattia Caldara, difensore del Milan in prestito al Venezia

Il tecnico Massimo Drago ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni. Drago ha parlato anche di Mattia Caldara, difensore del Milan in prestito al Venezia. Drago ha allenato il calciatore ai tempi del Cesena: "Caldara? Non parlerei di fallimento. Ha subito alcuni infortuni che lo hanno penalizzato. Mattia è un ottimo difensore e, a Venezia, lo sta dimostrando. Tornerà in alto".