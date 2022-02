Calciomercato Milan – Il nuovo attaccante … con l’aiuto della Juve!

Il calciomercato invernale del Milan si è chiuso senza botti né sussulti. Non è arrivato il difensore centrale al posto dell'infortunato Simon Kjær. Unica operazione di rilievo, dopo l'interruzione del prestito di Pietro Pellegri, l'acquisizione di Marko Lazetić dalla Stella Rossa. Il giovane centravanti vuole ritagliarsi spazio importante in rossonero. Ma il Diavolo, per l'estate, dovrà anche pensare all'acquisto di un altro bomber.