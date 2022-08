Milan, Di Caprio: “De Ketelaere, che acquisto! Ecco cosa manca” | Esclusiva

Lorenzo Di Caprio, procuratore sportivo, ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'acquisto di Charles De Ketelaere

Lorenzo Di Caprio, procuratore sportivo, ha parlato del calciomercato del Milan e, in particolare, dell'acquisto di Charles De Ketelaere. I rossoneri, a suo avviso, hanno bisogno di un solo tassello per diventare completi: queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

Conosce alla perfezione il calcio estero. Che tipo di acquisto è De Ketelaere? “E’ stato semplicemente un ottimo acquisto. De Ketelaere rappresenta la riprova della lungimiranza del Milan sul mercato. Pianificazione e determinazione, hanno consentito ai rossoneri di diventare Campioni d’Italia”.

E ora? Quale deve essere la priorità del mercato dei rossoneri? “Secondo me il Milan deve sfruttare questo periodo per poter acquistare, a tutti i costi, un sostituto di Kessie”.

Dopodiché? “Dopodiché il Milan è completamente a posto. Non vedo l’esigenza di acquistare altri giocatori. I rossoneri mi sembrano completi in tutti i reparti”.

Ibra ha ancora cartucce da sparare, concretamente parlando? “Io dico solo una cosa. Non ricordo una stagione in cui Ibra non abbia fatto parlare di sé. Secondo me fa ancora la differenza. Nettamente e di gran lunga rispetto a tutti gli altri”.

Che tipo di campionato prospetta da parte del Milan? “Mi aspetto un Milan di vertice. I rossoneri devono puntare a riconfermarsi in Italia. E occhio anche all’Europa: i rossoneri hanno tutte le carte in regola per stupire e essere la sorpresa”. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>