Calciomercato Milan – News clamorosa: “Contatti per Milinkovic-Savic”

Siamo in pieno calciomercato estivo e il Milan, proprio ieri, ha ufficializzato il suo colpo sulla trequarti. Preso, infatti, dopo un lungo inseguimento, il fantasista belga Charles De Ketelaere, classe 2001, proveniente dal Bruges per 35 milioni di euro bonus compresi. Gli innesti, però, nella rosa rossonera non finiranno qui: mancano, infatti, almeno un difensore ed un centrocampista centrale per completare l'organico da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli. L'obiettivo è quello di cercare di vincere il 20° Scudetto e di fare una Champions League di buon livello.