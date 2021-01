Milan, Condò: “Pioli? Questa è l’occasione della sua vita” / PM News

Milan, Condò su Pioli

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha parlato dell'operato dell'allenatore del Milan Stefano Pioli. Il suo pensiero in esclusiva ai nostri microfoni: "Pioli ha saputo tenere i nervi molto saldi e freddi. Ha fatto lavorare tempo e squadra per sé. Siamo partiti a Natale 2019, con i risultati negativi, con l'opzione, calda, di Ralf Rangnick che aveva fatto ottime cose fuori dall'Italia ed sono molto aperto ai progetti di questo tipo. Quando il campionato è ripartito a giugno il Milan ha iniziato ad andare bene e si diceva 'peccato per Pioli, ora che ha trovato il bandolo della matassa'. C'è stato quasi un coro popolare dei giornalisti e dei tifosi, perché non dovevano mandarlo via. Quindi, all'inizio di questa stagione, c'erano alcuni scettici. Qualcuno che diceva 'ecco confermato Pioli, cosa succederà? Il secondo anno farà peggio'. Come gli è successo da altre parti, come accaduto con Lazio e Fiorentina. Ma l'occasione della vita, perché questa è inevitabilmente l'occasione della vita per lui, se la sta giocando molto bene. Ha imparato dagli errori commessi in passato. Un giocatore, se ha talento e classe, la fa vedere da ragazzo e poi, con il tempo, disciplina le sue qualità. Un allenatore, invece, impara. E Pioli ha fatto tesoro degli errori passati".