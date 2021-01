Milan, Condò: “Icardi insieme a Ibra? Non va bene, vi spiego” / PM News

Milan, Icardi non va bene: ecco perché

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha parlato dell’ipotesi Mauro Icardi per il Milan. Il parere è fortemente negativo. Ecco le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: “Icardi è un attaccante egoista, uno di quelli che se segna tanti gol, fa vincere la squadra. Ma una caratteristica dei giocatori del Milan è che sono solidali tra loro. Tutti corrono in soccorso del compagno, si aiutano tra di loro. Inserire un tipo di giocatore che o segna o becca il 4 in pagella perché non ha combinato nient’altro in campo credo vada contro il DNA di questa squadra“. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>