Milan, Condò: “Donnarumma è uno dei primi tre portieri al mondo” / PM News

Milan, Condò esalta Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Condò, noto giornalista sportivo, non ha dubbi sulle qualità di Gianluigi Donnarumma, descritto come uno dei migliori. Le dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni: “Il giocatore che sicuramente alla fine della sua carriera avrà fatto grandissimi cose è Gigio Donnarumma. Già adesso con Jan Oblak dell’Atlético Madrid e Manuel Neuer del Bayern Monaco è per me uno dei primi tre portieri al mondo. Ed è ancora giovanissimo. Mi aspetto che rifaccia pari pari, nel Milan, la carriera avuta da Gigi Buffon nella Juventus. Ho specificato nel Milan perché se la squadra continua in questa crescita, Donnarumma rimarrà tutta la carriera in rossonero. Lui, lo ha fatto capire più volte, ritiene in maniera inequivocabile il Milan casa sua. Essendo, però, un calciatore di livello mondiale, al di là dei soldi (lì ci penserà Mino Raiola), per restare a vita al Milan, i rossoneri devono diventare competitivi per vincere la Champions League”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>