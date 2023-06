Milan, Bargiggia: “Capisco l’esonero di Maldini, ma con un altro budget…”

Un periodo importante per il Milan e la società. I rumor di calciomercato impazzano e i rossoneri dovranno muoversi per potere rinforzare la rosa da cosegnare a Stefano Pioli. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della stagione rossonera insieme a Paolo Bargiggia , giornalista dell'emittente televisiva '7 Gold' esperto di calciomercato e che ha lavorato per tanti anni a Mediaset.

Cosa ne pensa dell'addio di Maldini? "Ho una posizione neutra. Secondo me Maldini si sentiva a disagio e hanno preso una decisione coerente con la società. Cardinale vuole lavorare con un gruppo di persone. Il nuovo Milan vorrebbe fare come il Tolosa: lavorare con algoritmi e decisioni collegiali con il coinvolgimento dell'allenatore. Un modus operandi che in Italia non ha mai funzionato. Capisco il licenziamento di Maldini e sono meno critico sulla campagna acquisti. Con un altro budget magari avrebbe preso Botman e un centrocampista al posto di Kessié. Sono critico sulla sua non capacità di vendere i giocatori, cosa che ora cercheranno di fare".