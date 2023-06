Mercato Milan – Maldini e Massara erano vicini a chiudere per Pereyra

Gli ex dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara erano ad un passo dalla chiusura per Roberto Pereyra

Si era parlato di Ruben Loftus-Cheek, che i due ex dirigenti rossoneri stavano per portare a Milanello per 18 milioni, ma non sarebbe l'unico. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha infatti rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni del 'Messaggero Veneto', raccontando come i due fossero ad un passo dal chiudere per Roberto Pereyra dell'Udinese. Di seguito le sue parolea riguardo.