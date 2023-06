Milan, Bargiggia: “A De Ketelaere darei un’altra chance, ma lo terrei”

Un periodo importante per il Milan e la società. I rumor di calciomercato impazzano e i rossoneri dovranno muoversi per potere rinforzare la rosa da cosegnare a Stefano Pioli. Abbiamo parlato del calciomercato del Milan e della stagione rossonera insieme a Paolo Bargiggia, giornalista dell'emittente televisiva '7 Gold' esperto di calciomercato e che ha lavorato per tanti anni a Mediaset.